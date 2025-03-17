В Хакасии вспыхнул торговый центр

МЧС Хакасии: в Абакане загорелся торговый центр и попал на видео

В столице Республики Хакасия, Абакане, на площади в 200 «‎квадратов» горел торговый центр (ТЦ). Об этом сообщали в официальном Telegram-канале МЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, загорелось здание на улице Пушкина. На месте работали 32 сотрудника ведомства, также привлекали 12 единиц техники. Спасатели эвакуировали из горящего торгового центра 10 человек.

Спустя примерно час пожар ликвидировали. В сообщении ведомства говорится, что в данный момент проводится проливка очага. Причины возгорания не уточняются, их выясняют дознаватели.

15 марта в Москве в районе Чертаново эвакуировали торговый центр Columbus.

В этот же день в подмосковных Мытищах эвакуировали торговый центр «Красный кит». По данным «Мытищи.Live», из здания вывели всех сотрудников и посетителей из-за «не учебной тревоги». На видео из ТЦ слышен звук сирены. Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные. По предварительным данным, в ТЦ произошел пожар.

Ранее в Москве из ТЦ «Небо»эвакуировали более 200 человек.