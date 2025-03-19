В Генпрокуратуре РФ анонсировали проверку работы МЧС и его органов

Сотрудники прокуратуры намерены организовать проверку в отношении деятельности МЧС РФ и его подразделений в российских регионах. Об этом рассказал генеральный прокурор страны Игорь Краснов, пишет ТАСС.

Он высказался о ситуации в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ, в котором также принимает участие президент страны Владимир Путин. Как сказал Краснов, за последнее время специалисты обнаружили ряд просчетов в организации работы МЧС РФ при защите территорий и граждан от чрезвычайных происшествий.

«Мы запланировали проверить работу МЧС РФ и его территориальных органов», — отметил прокурор.

12 февраля глава МЧС РФ Александр Куренков выступил на расширенном заседании коллегии возглавляемого им министерства. Тогда он заявил, что в 2024 году на территории страны были зафиксированы более 270 чрезвычайных ситуаций. Девять из них — федерального характера.

По словам руководителя профильного ведомства, в 2023 году число выявленных чрезвычайных ситуаций было на 11% больше.

Ранее в Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.