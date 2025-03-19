Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Генпрокуратуре РФ анонсировали проверку работы МЧС и его органов

Краснов: прокуратура проверит работу МЧС РФ из-за выявленных просчетов
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Сотрудники прокуратуры намерены организовать проверку в отношении деятельности МЧС РФ и его подразделений в российских регионах. Об этом рассказал генеральный прокурор страны Игорь Краснов, пишет ТАСС.

Он высказался о ситуации в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ, в котором также принимает участие президент страны Владимир Путин. Как сказал Краснов, за последнее время специалисты обнаружили ряд просчетов в организации работы МЧС РФ при защите территорий и граждан от чрезвычайных происшествий.

«Мы запланировали проверить работу МЧС РФ и его территориальных органов», — отметил прокурор.

12 февраля глава МЧС РФ Александр Куренков выступил на расширенном заседании коллегии возглавляемого им министерства. Тогда он заявил, что в 2024 году на территории страны были зафиксированы более 270 чрезвычайных ситуаций. Девять из них — федерального характера.

По словам руководителя профильного ведомства, в 2023 году число выявленных чрезвычайных ситуаций было на 11% больше.

Ранее в Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами