Путин назвал главную задачу Генпрокуратуры

Главной задачей Генеральной прокуратуры России остается надзор за соблюдением закона всеми гражданами и организациями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает сайт Кремля.

«Главная задача прокуратуры — это, как всегда было в нашей стране, наша история так сложилась, главным является соблюдение закона, надзор за соблюдением закона всеми: и гражданами, и юридическими лицами, организациями, и, что особенно важно, должностными лицами», — сказал глава государства.

Также в ходе заседания Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проследить за эффективной тратой средств на государственный оборонный заказ и национальные проекты. Российский лидер подчеркнул, что нужно эффективно бороться с коррупцией и уделять особое внимание тому, как расходуются бюджетные средства.

Кроме того, президент России поручил ведомству обеспечить надзор за бесперебойным снабжением лекарствами в стране. Путин уточнил, что решение касается также и обеспечения населения квалифицированной медицинской помощью.

Ранее Путин попросил прокуроров изучить наиболее острые проблемы россиян.