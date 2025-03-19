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Путин назвал главную задачу Генпрокуратуры

Путин: надзор за соблюдением закона остается главной задачей Генпрокуратуры
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главной задачей Генеральной прокуратуры России остается надзор за соблюдением закона всеми гражданами и организациями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает сайт Кремля.

«Главная задача прокуратуры — это, как всегда было в нашей стране, наша история так сложилась, главным является соблюдение закона, надзор за соблюдением закона всеми: и гражданами, и юридическими лицами, организациями, и, что особенно важно, должностными лицами», — сказал глава государства.

Также в ходе заседания Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проследить за эффективной тратой средств на государственный оборонный заказ и национальные проекты. Российский лидер подчеркнул, что нужно эффективно бороться с коррупцией и уделять особое внимание тому, как расходуются бюджетные средства.

Кроме того, президент России поручил ведомству обеспечить надзор за бесперебойным снабжением лекарствами в стране. Путин уточнил, что решение касается также и обеспечения населения квалифицированной медицинской помощью.

Ранее Путин попросил прокуроров изучить наиболее острые проблемы россиян.

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