Путин попросил прокуроров изучить наиболее острые проблемы россиян

Президент России Владимир Путин поручил прокурорам проанализировать наиболее острые проблемы, которые волнуют россиян. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ, передает сайт Кремля.

«Прошу детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют и беспокоят граждан, дать свои предложения по их комплексному решению», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что реализация подобной инициативы важна для всех уровней власти. По его словам, данная работа позволит эффективно, грамотно и своевременно реагировать на запросы россиян.

Также в ходе заседания президент России потребовал повысить уровень антитеррористической защиты промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и мест массового скопления людей. Путин напомнил, что недавно он отмечал существенный рост количества преступлений террористической направленности и важность повышения защищенности от них.

Ранее Путин заявил о росте количества обращений в органы прокуратуры.