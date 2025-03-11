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Генпрокурор РФ потребовал проконтролировать оказание помощи атакованным регионам

Краснов поручил проконтролировать оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным обеспечить контроль за соблюдением прав пострадавших в регионах, подвергшихся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в официальном Telegram-канале.

«Надзором охвачены вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, оценкой поврежденного имущества, восстановлением жилья и документов», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что прокурорам на местах также было поручено проконтролировать решение вопросов, касающихся надлежащей работы объектов социальной инфраструктуры.

В ночь на 11 марта ряд российских регионов подверглись атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным министерства обороны РФ, всего в субъектах страны были уничтожены 337 беспилотников.

Наибольшее число БПЛА — 126 — перехватили в небе над Курской областью. В Московской области сбили 91 летательный аппарат, в Брянской области — 38, а в Белгородской области — 25. Еще 22 дрона ликвидировали в воздушном пространстве Рязанской области, 10 — в Калужской области.

Кроме того, по восемь БПЛА были нейтрализованы в небе над Орловской и Липецкой областями. В Воронежской и Нижегородской областях, в свою очередь, уничтожили шесть и три беспилотника соответственно.

Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки дронов в Московской области пострадали 20 человек. Среди них — один ребенок.

Ранее житель Московской области сбил БПЛА с помощью охотничьего ружья.

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