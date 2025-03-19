Стало известно, кто помог девочке из Ачинска найти жилье в соседнем городе

15-летней жительнице Ачинска, которую якобы похитили, помогли найти квартиру в соседнем городе Назарово сотрудники интернет-кафе. Туда девочка пошла, чтобы оставаться на связи с мошенниками, инструкции которых она выполняла, сообщили в официальном Telegram-канале Следкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, девочка приехала в Назарово на такси, вышла неподалеку от гостиницы и направилась в интернет-кафе. Поскольку Даше было негде ночевать, она обратилась к работникам заведения.

«Они помогли несовершеннолетней подыскать квартиру для ночевки у одного из знакомых. При этом мошенники постоянно были на связи с несовершеннолетней, продолжая высказывать ей угрозы и оказывая на нее психологическое давление»‎, — говорится в сообщении ведомства.

Школьница пропала накануне, позже ее родители получили сообщение с видео, на котором она просит прощение у «дяди Юры», который якобы дал ей 300 тысяч рублей. Чтобы освободить дочь, отец и мать должны были передать неизвестным 500 тысяч рублей.

Затем похитители вышли на связь со СМИ и поделились видео с девушкой, на котором она говорит, что очень хочет домой. Неизвестные согласились отпустить школьницу только после того, как им отдадут деньги.

Позже выяснилось, что девушку не похищали, на место съемки первого видео она приехала сама. Как сообщили в прокуратуре региона, в момент, когда ее искали, школьница находилась дома у новых знакомых в Назарово. Позже Даша рассказала следователям, что выполняла указания аферистов.

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