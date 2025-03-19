В Ярославской области спасли рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине

В Ярославской области сотрудники МЧС спасли 26 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

«‎Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 метров от берега. На место выдвинулись спасатели МЧС России на двух суднах на воздушной подушке», — говорится в сообщении.

В спасательной операции, как уточняется, участвовали 17 сотрудников ведомства, также использовали 7 единиц техники.

До этого в МЧС информировали, что сообщение о происшествии на реке Волге поступило в 11:20 мск 19 марта. В результате трещины люди остались на льду.

16 марта пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу сообщала, что шесть человек, включая ребенка, были эвакуированы со льда Финского залива около первого Северного форта в Кронштадтском районе. Люди прогуливались там и не смогли вернуться на берег из-за образовавшейся промоины.

Ранее в Ленобласти спасли 10 рыбаков, которые плыли на отколовшейся льдине по озеру.