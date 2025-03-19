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В Ярославской области от берега откололась льдина с рыбаками

МЧС: в Ярославской области на отколовшейся льдине оказались около 20 рыбаков
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МЧС РФ по Магаданской области

В Ярославской области на отколовшейся льдине оказались около 20 рыбаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о происшествии на реке Волге в районе деревни Свингино поступило в 11:20 мск 19 марта. В результате трещины на льду остались ориентировочно около 20 человек в 20 метрах от берега.

16 марта пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу сообщала, что шесть человек, включая ребенка, были эвакуированы со льда Финского залива около первого Северного форта в Кронштадтском районе. Люди прогуливались там и не смогли вернуться на берег из-за образовавшейся промоины.

14 марта льдину с тремя рыбаками оторвало на Ладожском озере. Мужчинам потребовалась помощь спасателей. Любителей подледного лова эвакуировали к берегу в деревню Лахты. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в Ленобласти спасли 10 рыбаков, которые плыли на отколовшейся льдине по озеру.

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