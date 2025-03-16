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В Петербурге со льда Финского залива спасли пятерых взрослых и ребенка

В Петербурге шесть человек спасли со льда Финского залива

Шесть человек, включая ребенка, были эвакуированы со льда Финского залива около первого Северного форта в Кронштадтском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Шесть человек прогуливались по льду Финского залива и не смогли вернуться на берег из-за образовавшейся промоины. На помощь им пришли спасатели. Специалисты использовали для эвакуации катер на воздушной подушке.

Сотрудники МЧС призывают петербуржцев не выходить на весенний лед и не подвергать свою жизнь неоправданному риску.

До этого сообщалось, что в Петербурге возле «Газпром Арены» под лед провалились четверо несовершеннолетних. Подростки смогли самостоятельно выбраться из воды, они находились недалеко от берега и ушли до приезда спасателей. Мокрых и замерзших школьников встретил местный житель, мужчина завел их к себе домой, отогрел и передал родителям.

Ранее на Москве-реке пожилой рыбак провалился под лед.

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