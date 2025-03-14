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Десять рыбаков дрейфовали на льдине по Онежскому озеру

В Ленобласти спасли 10 рыбаков, которые плыли на отколовшейся льдине по озеру
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Alexander Lukatskiy/Shutterstock/FOTODOM

Десять рыбаков застряли на дрейфовавшей по Онежскому озеру льдине. Об этом сообщили в МЧС Ленинградской области.

14 марта в экстренные службы поступило сообщение о том, что льдина с оказавшимися на ней рыбаками замечена в районе Щелейки. Также сегодня трое рыбаков застряли на отколовшейся льдине в акватории Ладожского озера.

Все экстремалы вышли на лед уже после объявленного в Ленобласти запрета. Через четыре часа стало известно, что рыбаков доставили в безопасное место.

«Все рыбаки-любители были обнаружены, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Накануне в Перми спасли пожилого рыбака, который плыл по Каме на отколовшейся льдине. Это заметили очевидцы, которые обратились за помощью в службу спасения. К указанному месту отправилась группа оперативного реагирования. В итоге спасателям удалось переместить 68-летнего рыбака в лодку и эвакуировать на берег.

Ранее с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли трех рыбаков.

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