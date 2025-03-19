Раскрыты подробности дела задержанного мэра Стамбула Имамоглу

Генпрокуратура Стамбула выдвинула против задержанного мэра города Экрема Имамоглу и еще более 100 лиц обвинения в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. Об этом сообщил телеканал NTV.

Утверждается, что у мэрии Стамбула были некие договоренности с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. По версии прокуратуры, Имамоглу перед муниципальными выборами начал сотрудничество с этой партией, в результате чего ее члены получили влияние в системе городского управления.

Второе расследование касается обвинений в коррупции. По данным прокуратуры, часть приближенных к Имамоглу чиновников мэрии предлагали высокие цены на закупку услуг компаниям Medya A.Ş. и Kültür A.Ş. Сообщается, что эти компании получали заказы по цене, в разы превышающую реальную стоимость. Также выявлены случаи вымогательства и взяток.

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта. В доме чиновника на севере города провели обыск.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами. Он считается главным конкурентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут состояться в 2027 году.

Однако его кандидатура может оказаться под вопросом. Отмечается, что в выборах президента Турции могут участвовать только граждане с высшим образованием. Недавно Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу. Известно, что мэр учился в вузе на Северном Кипре, а затем перевелся в Стамбул. На тот момент учебное учреждение не было официально признано.

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