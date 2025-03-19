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Стало известно, что пропавшая школьница из Ачинска одна приехала на кладбище на такси

Пропавшая школьница из Ачинска одна приехала на кладбище на такси
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Telegram-канал «Kras Mash»

Пропавшая Дарья из Ачинска одна приехала на кладбище на такси и записала видео. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Пропавшая Даша одна приехала на кладбище, где записывала видеообращение для отца. Следком допросил таксиста, который привозил девочку», — говорится в сообщении.

По словам водителя, школьница сама села в автомобиль такси. Во время поездки девочка пользовалась телефоном и наушниками.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов проверили кладбище и обнаружили только следы девочки. Это подтверждают опубликованные в сети фотографии, на которых видно, что на территории кладбища на снегу есть следы только одного человека.

До этого сообщалось, что родители пропавшей получили видео, на котором школьница стоит на коленях на кладбище, просит прощения у некоего «дяди Юры» по прозвищу «Комар» за то, что получила от него 300 тыс. рублей «под предлогом бронежилета». В том же видео она говорит, что за ее освобождение похитители требуют 500 тыс. рублей.

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