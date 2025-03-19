В Ачинске требуют 500 тыс. рублей выкупа за похищенную девочку

Mash: в Ачинске похитили 15-летнюю девочку и потребовали выкуп в ₽500 тысяч

В Ачинске похитили 15-летнюю Дарью Васинееву и потребовали за нее 500 тыс. рублей выкупа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Родители ребенка получили от ее похитителей видео, на котором она стоит на коленях на кладбище, просит прощения у некоего «дяди Юры» по прозвищу «Комар» за то, что получила от него 300 тыс. рублей «под предлогом бронежилета». В том же видео она говорит, что за ее освобождение похитители требуют 500 тыс. рублей. Позднее Даша отправила голосовое сообщение своему отцу, в котором заявила, что она «в порядке» и попросила передать деньги похитителям.

Сейчас по факту похищения было возбуждено уголовное дело, в поисках Васинеевой участвуют свыше 150 полицейских.

До этого в Екатеринбурге арестовали подозреваемого в похищении глухонемой девочки. Сам мужчина заявил, что не помнит, почему решил увести девочку. В этот момент он был пьян. Он также заявил, что намерений причинить вред ребенку у него не было.

Ранее в Тюменской области неизвестные похитили девочку после школы и увезли в другой регион.