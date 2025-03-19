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В Ачинске к поискам 15-летней школьницы подключили более 150 полицейских

В Ачинске пропавшую школьницу разыскивают более 150 полицейских
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Кадр из видео/NGS24.ru

В Ачинске полицейские и волонтеры вышли на поиски 15-летней девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным полиции, в город направили наиболее опытных специалистов из краевого отделения.

«В настоящее время созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров, ориентировка на подростка разослана всем наружным нарядам полиции Ачинска, а также в ближайшие территориальные ОВД», – сообщается в публикации.

Известно, что школьница раньше не уходила из дома, каких-либо конфликтов в семье не было. Мать не знает, по какой причине дочь могла сбежать.

По данным местных Telegram-каналов, девушка пропала, но позже родители получили видео, на котором дочь стоит на коленях и просит прощения у «дяди Юры» за получение от него 300 тысяч рублей. Она также заявила, что похитители требуют у ее семьи 500 тысяч рублей.

Спустя некоторое время в голосовом сообщении отцу она заявила, что «все в порядке» и попросила отдать похитителям деньги.

Ранее в Крыму шестилетний мальчик отправился в путешествие, пока родители спали.

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