В Ачинске к поискам 15-летней школьницы подключили более 150 полицейских

В Ачинске полицейские и волонтеры вышли на поиски 15-летней девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным полиции, в город направили наиболее опытных специалистов из краевого отделения.

«В настоящее время созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров, ориентировка на подростка разослана всем наружным нарядам полиции Ачинска, а также в ближайшие территориальные ОВД», – сообщается в публикации.

Известно, что школьница раньше не уходила из дома, каких-либо конфликтов в семье не было. Мать не знает, по какой причине дочь могла сбежать.

По данным местных Telegram-каналов, девушка пропала, но позже родители получили видео, на котором дочь стоит на коленях и просит прощения у «дяди Юры» за получение от него 300 тысяч рублей. Она также заявила, что похитители требуют у ее семьи 500 тысяч рублей.

Спустя некоторое время в голосовом сообщении отцу она заявила, что «все в порядке» и попросила отдать похитителям деньги.

Ранее в Крыму шестилетний мальчик отправился в путешествие, пока родители спали.