Жив, но нетрезв. В Тюмени нашли пропавшего журналиста, которого искали пять дней

В Тюменской области завершились поиски пропавшего спортивного журналиста Александра Круглова — он жив. Круглов приехал в регион для освещения чемпионата России по биатлону, исчез за день до его начала, на соревнованиях не появился, что показалось коллегам подозрительным. С 14 марта его поисками занимались волонтеры. Круглова нашли в одной из гостиниц, из которой он не выходил несколько дней, выключив телефон.

С 13 по 20 марта в Тюменской области проходит чемпионат России по биатлону, освещать который прибыл журналист Александр Круглов. Однако в спортивном комплексе «Жемчужина Сибири» он так и не появился, начавшиеся 13 марта соревнования пропустил, а 14 марта и вовсе пропал — Круглова нигде не было, его телефон был выключен. Коллеги забеспокоились и оставили заявку в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

«Александра искали везде: загадочные подробности его исчезновения мелькали в социальных сетях. Некоторые пользователи предполагали, что Круглов ушел «в загул», а другие считали, что он попал в ДТП на Уватском тракте»,

— сообщала «Комсомольская правда — Тюмень».

Занимавшимся розыском волонтерам удалось установить, что пропавший журналист заселился в одну из тюменских гостиниц, затем он покинул ее, дошел до ближайшего магазина, сел в белый автомобиль и уехал. На этом его след терялся. Заодно выяснилось, что Круглов не появлялся и в Челябинской области, куда собирался заехать на соревнования перед Тюменью.

«Странно, он и в Златоусте собирался быть. Но ни одной заметки оттуда не случилось. Дай бог, чтобы все было хорошо», – поделилась с «КП» знакомая Круглова Татьяна Зубарева.

Telegram-канал «Тюмень ЧП» уточнил, что 12 марта Круглова выселили из хостела из-за «жалоб постояльцев», после чего он должен был появиться в центре зимних видов спорта, но не пришел. Перед пропажей он звонил матери.

«Найден. Жив»

Наконец, 18 марта поисковики отряда «Лиза Алерт» сообщили, что Круглов нашелся, он жив.

«Круглосуточная проверка всех поступающих свидетельств. Тщательный анализ каждой детали, каждой крупицы информации, чтобы определить возможное местонахождение пропавшего. Более двух суток поисков. Александр Круглов найден, жив», — говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что розыски Круглова велись всерьез: были проверены медучреждения, опрошены свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения. Информацию о пропавшем распространили в соцсетях. Волонтеры организовали круглосуточное дежурство и при появлении новой информации немедленно выезжали на место для ее проверки. В конце концов Круглова нашли.

Telegram-канал Mash уточнил, что журналист был в тюменской гостинице в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его увезли на допрос в полицию. В беседе он признался, что был в пятидневном запое, все это время не выходил из номера и выпивал по литру водки в день. Компанию ему составлял сосед, который время от времени ходил в магазин за спиртным. Возможно, это продолжалось бы и дольше, однако товарищ его «сдал».

Информацию подтвердил и ТАСС.

«Он был в состоянии алкогольного опьянения в гостинице. Администратор увидел его и решил включить телефон, чтобы сообщить родным. Вызвали полицию и скорую помощь», — сообщил источник агентства.

Александр Круглов — автор блога «Штрафные 150» на YouTube и в Telegram. До работы в «РБ Спорт» (внештатно) он писал для «Чемпионата», NEWS.ru и Metaratings. Работал на трех Олимпиадах, в том числе в 2024 году. За свою карьеру осветил более 100 соревнований по биатлону.