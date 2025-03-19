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Петербуржец выпал из окна 23-го этажа в Усть-Славянке

В Петербурге 33-летний мужчина выпал из окна 23-го этажа
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Depositphotos

В Петербурге под окнами многоэтажного дома обнаружили 33-летнего мужчину, его не спасли. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Усть-Славянке. По данным издания, местный житель выпал из окна 23-го этажа.

Приехавшие на место правоохранители вскрыли квартиру мужчины, внутри они обнаружили 67-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями, после нанесения травм она не выжила. Детали произошедшего не уточняются.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

До этого в Москве супруги выпали из окна квартиры на 11-м этаже. По предварительным данным, мужчина находился под действием наркотиков, его спасти не удалось. Женщина попала в больницу, но подробности о ее состоянии не уточнялись.

Подобный случай произошел в Волгограде, где женщина упала с пятого этажа во время мытья окон. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами, операция длилась несколько часов.

Ранее в Липецке мужчина в одних трусах вылез из окна и уселся на блок кондиционера.

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