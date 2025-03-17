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В Липецке мужчина в одних трусах вылез из окна и уселся на блок кондиционера

В Липецке спасли мужчину, сидевшего на блоке кондиционера на пятом этаже
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Shutterstock/Dennis Gross

В Липецке спасли жителя Мурманска, который вылез из окна и сидел на внешнем блоке кондиционера и разговаривал с пустотой. Об этом сообщает портал Gorod 48.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Вермишева, мужчину в одних трусах, сидящего на внешнем блоке кондиционера на высоте пятого этажа, заметили местные жители. На место были вызваны спасатели и полиция.

Пока экстренные службы ехали на вызов, очевидцы пытались растянуть под окнами дома куртку и уговаривали разговаривавшего с пустотой мужчину забраться обратно в квартиру. Незнакомец прислушался к советам полицейских и вернулся в помещение. Известно, что спасенному 40 лет, он приехал в Липецк из Мурманска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 12-летняя школьница выпала из окна, готовя брату сюрприз на день рождения. Девочка приготовила сувенир в подарок брату, и, пока юноша гулял с друзьями, решила закрепить его с внешней стороны окна. Школьница открыла створку окна, высунулась на улицу и внезапно сорвалась. Поначалу ее падения никто не заметил. Через время прохожие обратили внимание на мигающий в сугробе гаджет. Они подошли ближе и обнаружили под окнами ребенка с телефоном в руке. Очевидцы вызвали скорую, но спасти девочку не удалось.

Ранее уфимец попал в больницу после попытки спуститься с седьмого этажа на веревке из простыней.

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