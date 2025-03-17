В Москве женщина выпала из окна 11-го этажа вместе с мужем и выжила

Mash: в Москве женщина выжила, выпав из окна 11-го этажа вместе с мужем

В Москве женщина вместе с мужем выпала из окна на 11-м этаже и выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на севере столицы. Предварительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Очевидцы рассказали, что он сорвался с высоты, а за ним следом упала и его супруга.

Спасти мужчину не удалось. Женщина выжила, подробной информации о ее состоянии не поступало.

До этого маленький ребенок выпал из окна 18-го этажа вместе с матерью и выжил. Приехавшие на место медики спасти женщину не смогли. Малолетнего спасло то, что он упал на сугроб. Мальчика поместили в отделение реанимации для оказания всей необходимой помощи. На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах.

Ранее пожилой турист попытался справить нужду с двухметрового моста в Таиланде и не выжил.