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Россиянка мыла окна и упала с пятого этажа

В Волгограде врачи спасли выпавшую с пятого этажа женщину
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Кадр из видео/25 БОЛЬНИЦА ВОЛГОГРАД/VK

Медики Волгоградской больницы скорой помощи спасли горожанку, которая упала с пятого этажа во время мытья окон. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пациентка поступила в больницу с тяжелыми травмами, характерными для падения с высоты. Выяснилось, что женщина мыла окна и упала с пятого этажа. После купирования шокового состояния было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Операция длилась несколько часов.

Травматологи дают положительный прогноз на восстановление, через полгода пациентка сможет ходить без помощи костылей.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьница попыталась сбежать из дома и выпала из окна. 16-летняя девушка собиралась уйти из квартиры незамеченной и решила вылезти через окно. Попытка оказалась неудачной, и несовершеннолетняя упала с высоты третьего этажа. В результате потерпевшая получила травму коленного сустава правой ноги и была доставлена в больницу.

Ранее в Липецке мужчина в одних трусах вылез из окна и уселся на блок кондиционера.

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