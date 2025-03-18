Обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для советского диссидента Александра Скобова (признан иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает «Фонтанка».

67-летнего историка обвиняют в оправдании терроризма и участии в террористическом сообществе из-за публикаций в его Telegram-канале. Во время прений в суде отмечалось, что Скобов в советское время семь лет провел в психиатрических больницах, куда попал по политическим мотивам.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов зафиксировали оправдание терроризма в сообщениях Скобова, опубликованных начиная с 17 июля 2023 года — в этот день Крымский мост был атакован беспилотниками — по февраль 2024-го.

22 марта 2024 года Скобов был включен Минюстом России в реестр иностранных агентов. О его задержании СМИ сообщили вечером 2 апреля. 4 апреля его отправили в СИЗО.

Скобову 67 лет. В 1970–1980-е годы привлекался к уголовной ответственности по статье об антисоветской агитации. Во время перестройки он был реабилитирован. В 90-е протестовал против войны в Чечне.

Ранее пошутившего про инвалида комика задержали при попытке покинуть Россию.