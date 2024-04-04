В Петербурге арестовали советского диссидента Скобова

Суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО советского диссидента Александра Скобова (признан в РФ иностранным агентом) по обвинению в оправдании терроризма и призывах к нему. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

«Суд <...> заключил Скобова под стражу до 1 июня. Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 УК — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»», – сообщили изданию в суде.

Поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале Скобова. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов увидели оправдание терроризма в сообщениях, опубликованных начиная с 17 июля 2023 года — в этот день Крымский мост был атакован беспилотниками — по февраль 2024-го.

Отмечается, что 22 марта 2024 года Скобов был включен Минюстом России в реестр иностранных агентов. О его задержании СМИ сообщили вечером 2 апреля.

Скобову 66 лет. В 1970-1980-е годы привлекался к уголовной ответственности по статье об антисоветской агитации. В 90-е протестовал против войны в Чечне.

Ранее сообщалось, что в Дагестане арестованы еще трое подозреваемых в терроризме.