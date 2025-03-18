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Комика, пошутившего про инвалида, задержали при попытке покинуть Россию

СК: комика Останина задержали при попытке покинуть РФ, ему грозит наказание
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Telegram-канал «Mash»

При попытке покинуть Россию задержан стендап-комик Артемий Останин, пошутивший недавно про инвалида. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

По данным СК, артист доставлен в Москву. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Как полагает следствие, Останин во время выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность.

Следственный комитет России до этого открыл уголовное дело о возбуждении ненависти в связи с высказываниями Останина. Это произошло после того, как в соцсетях распространилась информация о том, что артист во время выступления в Москве якобы «высказывал негативные и оскорбительные комментарии» в адрес участника СВО.

Сам Останин настаивает, что его выступление не содержит упоминаний спецоперации.

Ранее в Кирове полиция задержала бойца ММА за дискредитацию армии в социальных сетях.

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