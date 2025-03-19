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В аэропорту Нижнекамска снят режим «ковер»

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска сняты ограничения на прием и вылет самолетов
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) в 07:30 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения в этом аэропорту вводились в 05:30.

По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Одновременно с аэропортом Нижнекамска режим «ковер» был введен в аэропортах Нижнего Новгорода и Казани, однако примерно к шести утра и они смогли принимать и отправлять воздушные судна.

Кореняко подчеркнул, что экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Представитель Росавиации назвал это приоритетной задачей.

17 марта сообщалось, что пассажирский самолет, летевший из Египта в Нижний Новгород, перенаправили в Казань из-за ограничений в работе аэропорта.

Ранее рейс из Таиланда в Россию задержали почти на сутки.

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