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Рейс из Таиланда в Россию задержали почти на сутки

Красноярцы не могут улететь с Пхукета, рейс задержали на 22 часа
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Depositphotos

Жители Красноярска не могут улететь домой из Пхукета, из рейс задержали на 22 часа. Об этом сообщает Telegram-канал ТВК.

«Никто ничего не объясняет. Отельный гид сказал, что самолет не прилетел. По какой причине – неизвестно», — рассказали пассажиры.

Изначально вылет должен был состояться 9 марта, однако его перенесли на следующий день. Пассажиров разместили в отеле, в ближайшее время их обещали обеспечить едой.

Недавно на Пхукете случился резонансный инцидент с российским туристом. Мужчина пострадал в драке, защищая двух туристок из Финляндии от насильников.

44-летний турист из России Александр Белинский пришел на помощь двум женщинам из Финляндии в городе Патонг, пляжном курорте на западе Пхукета. Потерпевшие рассказали, что трое мужчин ворвались в их номер в отеле и пытались изнасиловать их. Однако вмешался россиянин, переключив внимание на себя. Злоумышленники накинулись на него, после чего покинули отель.

Ранее турист из Москвы не выжил после четырехдневного запоя на Пхукете.

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