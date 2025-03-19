В двух аэропортах России сняты ограничения на прием и вылет самолетов

В аэропортах Нижнего Новгорода и Казани сняты ограничения на прием самолетов

В аэропортах Нижнего Новгорода и Казани сняты ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» по одному самолету, совершавшими рейсы в Казань и Нижний Новгород, уточнил Кореняко.

Он добавил, что экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Представитель Росавиации назвал это приоритетной задачей.

Режим «ковер» также вводился в аэропорту Нижнекамска, но там ограничения по состоянию на семь утра еще действуют.

17 марта сообщалось, что пассажирский самолет, летевший из Египта в Нижний Новгород, перенаправили в Казань из-за ограничений в работе аэропорта.

Ранее рейс из Таиланда в Россию задержали почти на сутки.