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Летевший в Нижний Новгород борт из Египта перенаправили в Казань из-за ограничений

В аэропорт Казани перенаправили самолет, летевший из Египта в Нижний Новгород
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский борт, летевший из Египта в Нижний Новгород, перенаправили в Казань из-за ограничений в работе аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, ее цитирует РИА Новости.

«‎Сегодня ночью органы воздушного движения вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нашем аэропорту. Рейс из Шарм-Эль-Шейха, следовавший в Нижний Новгород, совершил посадку в Казани. Его прибытие в наш аэропорт мы ожидаем в 13:30», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас аэропорт работает в привычном режиме, ограничения сняты.

15 марта во Владивостоке задержали пассажирский самолет, следовавший в Иркутск, по причине технической неисправности борта. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

До этого борт авиакомпании «ИрАэро», летевший из китайского города Маньчжурия в Красноярск, запросил аварийное снижение из-за разгерметизации. Сообщалось, что на борту Bombardier CRJ-200 (RA-67162) находились 38 пассажиров и шесть членов экипажа.

На подлете к пункту назначения пилоты приступили к снижению, но через несколько минут сработала сигнализация. Тогда экипаж доложил диспетчерам о разгерметизации и запросил аварийное снижение до безопасной высоты. Дальнейший заход и посадка самолета прошли в штатном режиме, пострадавших нет.

Ранее рейс из Таиланда в Россию задержали почти на сутки.

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