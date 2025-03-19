В аэропортах трех российских городов ввели временные ограничения

В Казани и Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG)», — говорится в сообщении.

Позже также появилось сообщение, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были приняты в Нижнекамске.

Экипажи самолетов, а также сотрудники воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

17 марта пассажирский борт, летевший из Египта в Нижний Новгород, перенаправили в Казань из-за ограничений в работе аэропорта.

До этого в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода также были введены ограничения. Они были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул Кореняко. Он добавил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропортов принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

Ранее в аэропорту Саратова были задержаны два рейса из-за ограничений.