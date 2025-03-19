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Самолет из-за неисправности вернулся в аэропорт Новосибирска

Летевший в Братск Embraer из-за неисправности вернулся в аэропорт Новосибирска
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Depositphotos

Направлявшийся в Братск самолет Embraer 170 из-за возникшей после взлета технической неисправности был вынужден вернуться в аэропорт Новосибирска Толмачево. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту воздушного судна находились 74 пассажира и 4 члена экипажа.

Самолет временно отстранен от эксплуатации. Пассажиры находятся в здании аэровокзала, решается вопрос о доставке их в Братск.

Новосибирская транспортная прокуратура выясняет, исполнялось ли законодательство о безопасности полетов, и контролирует соблюдение прав пассажиров.

19 марта сообщалось, что самолет, летевший рейсом МоскваНовокузнецк, вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего лобового стекла.

15 марта во Владивостоке задержали пассажирский самолет, следовавший в Иркутск, по причине технической неисправности борта.

Ранее в Иркутской области самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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