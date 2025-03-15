Во Владивостоке задержали пассажирский самолет в Иркутск

Рейс в Иркутск задержали в аэропорту Владивостока из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в аэропорту имени В.К. Арсеньева задерживается вылет рейса, который был запланирован на 07:40 (00:40 мск). Отправления ожидают 135 пассажиров, в том числе десять детей.

До этого борт авиакомпании «ИрАэро», летевший из китайского города Маньчжурия в Красноярск, запросил аварийное снижение из-за разгерметизации. По данным Telegram-канала «Авиаторщина», на борту Bombardier CRJ-200 (RA-67162) находились 38 пассажиров и шесть членов экипажа.

На подлете к пункту назначения пилоты приступили к снижению, но через несколько минут сработала сигнализация. Тогда экипаж доложил диспетчерам о разгерметизации и запросил аварийное снижение до безопасной высоты. Дальнейший заход и посадка самолета прошли в штатном режиме, пострадавших нет.

Ранее рейс из Таиланда в Россию задержали почти на сутки.