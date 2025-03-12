В Иркутской области самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Иркутской области самолет авиакомпании «ИрАэро» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 25 пассажиров, из которых один несовершеннолетний и один малолетний.

Сотрудники ведомства выехали на место происшествия и осмотрели воздушное судно. Прошла проверка исполнения законодательства о безопасности полетов — причины и обстоятельства инцидента установлены.

Сейчас проходит проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

11 марта пассажиры рейса в Москву застряли в аэропорту Уфы из-за сломанного самолета. По данным местного телеканала UTV, борт Utair должен был вылететь 11 марта в 08:00 (06:00 по мск) в Москву из столицы Башкирии. Сначала причиной задержки рейса называли массовую атаку дронов на Московскую область. Однако и после того, как московские аэропорты открыли, самолет не вылетел.

Ранее рейс из Таиланда в Россию задержали почти на сутки.