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Самолет по тревоге приземлился в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла

Борт Москва — Новокузнецк вернулся в столицу из-за треснувшего лобового стекла
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, летевший рейсом МоскваНовокузнецк, вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Самолет взлетел из Шереметьево, но спустя время развернулся и готовится приземлиться в аэропорту. Причем, судя по данным сервиса Flightradar, борт долетел аж до Екатеринбурга прежде чем развернулся в Москву», — говорится в сообщении.

Информации о том, насколько задержат рейс, и когда пассажиров пересадят на другой самолет, на данный момент не поступало.

17 марта пассажирский борт, летевший из Египта в Нижний Новгород, перенаправили в Казань из-за ограничений в работе аэропорта.

15 марта во Владивостоке задержали пассажирский самолет, следовавший в Иркутск, по причине технической неисправности борта. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Ранее в Иркутской области самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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