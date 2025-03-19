Пожар в хабаровской многоэтажке ликвидировали

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в десятиэтажном доме в Хабаровске. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«Пожар в жилом доме на улице Чехова в Хабаровске полностью ликвидирован на площади 30 квадратов. Огнем повреждена квартира на 8 этаже и два балкона», — сообщили в ведомстве.
Из горящего здания был эвакуирован 21 человек, в том числе четверо детей. Из квартиры на девятом этаже были спасены две собаки. Специалистам предстоит выяснить причины пожара.
Возгорание произошло ночью. Большая часть эвакуированных покинули здание самостоятельно.
Недавно в торговом центре (ТЦ) «Мега» в Ростове-на-Дону произошел пожар на фудкорте, эвакуировали 500 человек.
До этого в столице республики Хакасия, Абакане, на площади в 200 «квадратов» горел ТЦ. По данным МЧС, загорелось здание на улице Пушкина. Огонь тушили 32 сотрудника МЧС.
Ранее в Ессентуках пожар в здании на улице Карла Маркса потушили спустя восемь часов.