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В Ессентуках пожар в здании на улице Карла Маркса потушили спустя восемь часов

МЧС: в Ессентуках потушили пожар в неэксплуатируемом здании
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Светлана Шевченко/РИА Новости

В Ставропольском крае ликвидировали возгорание в нежилом здании на улице Карла Маркса в Ессентуках. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

Пожар начался около 15:30. Изначально огонь распространился на площади в 150 кв. м и угрожал продуктовым складам. К его тушению привлекли 43 пожарных и 13 единиц техники. Несмотря на это, спустя примерно час площадь возгорания увеличилась до 800 кв. м. Только через полчаса пожар удалось локализовать. В результате возгорания никто не пострадал.

До этого в Новокуйбышевске Самарской области потушили пожар на складе. Пожар локализовали на площади в 1,6 тыс. кв. м. Жители Новокуйбышевска рассказали, что около 01:30 услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода раздался мощный взрыв. Очевидцы рассказали, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу.

Ранее жители Симферополя сообщили о взрывах и пожаре в городе.

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