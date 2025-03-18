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В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ из-за пожара на фудкорте

МЧС: 500 человек эвакуированы из ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону
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Павел Лисицын/РИА Новости

В торговом центре (ТЦ) «Мега» в Ростове-на-Дону произошел пожар на фудкорте, эвакуировали 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, передает ТАСС.

В публикации говорится, что инцидент произошел в 09:44 по московскому времени.

«В ТЦ «Мега», [зафиксировано] загорание вытяжки в кафе фудкорта на 1 кв. м. Эвакуировано 500 человек», — говорится в сообщении.

До этого в столице республики Хакасия, Абакане, на площади в 200 «‎квадратов» горел ТЦ. По данным МЧС, загорелось здание на улице Пушкина. На месте работали 32 сотрудника ведомства, также привлекали 12 единиц техники. Спасатели эвакуировали из горящего торгового центра 10 человек. Спустя примерно час пожар ликвидировали.

15 марта в подмосковных Мытищах эвакуировали торговый центр «Красный кит». Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные.

Ранее ученые раскрыли, почему дым лесных пожаров особо опасен для жизни горожан.

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