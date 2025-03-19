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Многоэтажный дом вспыхнул в Хабаровске, более 20 человек эвакуировали

МЧС: в Хабаровске вспыхнула многоэтажка на улице Чехова
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

На улице Чехова в Хабаровске вспыхнул многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Вызов поступил около 9 часов утра. На месте работают 4 единицы техники и 12 человек. В квартире на 8 этаже горит мебель и балкон. Пожарные проводят эвакуацию людей и ликвидацию возгорания», — говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что возгорание было локализовано. Всего горящие здание покинул 21 человек, в том числе четверо детей. Часть жителей смогли покинуть дом самостоятельно.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины пожара пока неизвестны.

Недавно в торговом центре (ТЦ) «Мега» в Ростове-на-Дону произошел пожар на фудкорте, эвакуировали 500 человек.

До этого в столице республики Хакасия, Абакане, на площади в 200 «‎квадратов» горел ТЦ. По данным МЧС, загорелось здание на улице Пушкина. Огонь тушили 32 сотрудника МЧС.

Ранее в Краснодаре потушили крупный пожар в лесном массиве.

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