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В США нашли новые документы по делу об убийстве Кеннеди

Axios: ФБР нашло новые документы по делу об убийстве президента Кеннеди
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STR New/Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило новые документы по делу об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди, которые не были рассекречены. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным журналистов, ФБР нашло около 2400 документов, связанных с убийством 35-го президента США. Все они не были предоставлены комиссии, занимавшейся просмотром и рассекречиванием всех материалов по данной тематике.

По информации Axios, всего ФБР нашло 14 тысяч страниц засекреченных документов. Их содержание не раскрывается.

24 января действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства Кеннеди. Кроме того, американский лидер поручил рассекретить сведения об убийствах сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга — младшего.

По данным американских СМИ, в настоящее время раскрыты 95% документов ЦРУ об убийстве Джона Кеннеди, которое произошло в 1963 году.

Ранее Пушков предрек последствия публикации деталей об убийстве Кеннеди.

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