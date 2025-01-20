Российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что публикация подробностей об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по «глубинному государству» Соединенных Штатов.

20 января газета New York Post (NYP) выпустила материал, согласно которому избранный президент США Дональд Трамп собирается раскрыть широкой общественности информацию из секретных документов об убийствах Мартина Лютера Кинга, а также братьев Джона и Роберта Кеннеди.

«Публикация этих досье, если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по «глубинному государству» в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране», — написал Пушков.

Джон Фицджералд Кеннеди — 35-й президент США, занимавший этот пост с 1961 по 1963 год. Он был смертельно ранен 22 ноября 1963 года во время поездки по городу Даллас в штате Техас в открытом лимузине. Неизвестный выстрелил в политика из снайперской винтовки в 12:30 по местному времени. Кеннеди был немедленно доставлен в госпиталь «Паркленд», где, несмотря на все усилия врачей, он скончался около 13:00.

Специальная комиссия, созданная конгрессом, установила, что убийцей президента был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд.

Ранее умер старейший член семьи Кеннеди.