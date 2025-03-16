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Трамп рассказал, когда будут рассекречены документы об убийстве Кеннеди

Трамп: 2 тыс. документов об убийстве Кеннеди рассекретят через несколько недель
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Kevin Lamarque/Reuters

Администрация США рассекретит и опубликует еще один архив материалов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди в течение нескольких недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью в программе Full Measure, пишет ТАСС.

Он напомнил, что во время своего первого президентского срока уже рассекретил часть материалов. По его словам, с тех пор были обнаружены еще 2 тысячи документов, касающихся смерти Кеннеди.

Трамп отметил, что архив будет опубликован через «несколько недель».

В феврале портал Axios писал, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило еще около 2400 документов, связанных с убийством 35-го президента США. Отмечается, что всего ФБР нашло 14 тысяч страниц засекреченных документов. Их содержание не раскрывается.

24 января Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства президента Кеннеди. Кроме того, американский лидер поручил рассекретить сведения об убийствах сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего.

По данным американских СМИ, в настоящее время раскрыты 95% документов ЦРУ об убийстве Джона Кеннеди, которое произошло в 1963 году.

Ранее Пушков предрек последствия публикации деталей об убийстве Кеннеди.

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