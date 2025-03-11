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«Рассадники порока»: депутат предложил закрыть все кальянные в России

Депутат Иванов: все кальянные – это рассадники порока, которые нужно закрыть
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Depositphotos

В России необходимо закрыть все кальянные, которые помогают обходить антитабачный закон, создавая угрозу нации. С такой инициативой выступил депутат Брянской облдумы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал подобные заведения «рассадниками порока».

«Кальянные, которые под вывеской «клубов по интересам» стали рассадниками порока, заманивая молодежь ядовитыми смесями и развращая их умы», — заявил депутат.

По его словам, кальянная индустрия стала популярной в России благодаря «хитрой схеме», позволяющей обходить антитабачный закон. Запрет на курение в ресторанах и барах сумели ловко обойти, создавая гибридные клубы с возможностью заказать кальян. Сегодня в них предлагают все виды развлечений, всячески заманивая посетителей, что ставит под угрозу здоровье нации и является «культурной диверсией», считает Иванов.

Депутат призвал не позволять чужим традициям, пришедшим с Востока, калечить россиян, особенно – детей. Он назвал курение кальянов пагубным явлением, имеющим необратимые последствия. В качестве решения проблемы депутат предложил пересмотреть законодательство в части регулирования подобных заведений, исключив вероятность обхода антитабачного закона.

Кроме того, необходимо ужесточить контроль за кальянными, добавил Иванов. Нельзя позволять им превращаться в «рестораны с дымом», зарабатывающие на здоровье и моральном воспитании россиян, заключил он.

Напомним, до этого политолог Алексей Ярошенко предложил запретить открывать бары, клубы и кальянные в радиусе 200 метров от церквей, монастырей, мечетей и синагог и других религиозных объектов. Такая мера, по мнению политолога, не только гармонизирует городское пространство, но и позволит снизить уровень преступности.

Ранее врач подтвердил риск передачи инфекций через кальян.

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