Найден новый способ борьбы с зависимостью от курения

Китайские ученые обнаружили, что пятидневный курс повторяющейся магнитной стимуляции перестраивает нейронные цепи, связанные с табачной зависимостью, и значительно снижает тягу к курению. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Табачная зависимость — это состояние, при котором человек продолжает употреблять никотин, несмотря на его вред для здоровья. Никотин изменяет химию мозга, вызывая сильное желание курить и делая отказ от сигарет крайне сложным. Кроме того, социальные факторы, такие как стресс или влияние окружающих, могут усиливать зависимость.

Существующие методы лечения, такие как никотиновая заместительная терапия, специальные препараты и психотерапия, не всегда эффективны. Например, лекарство варениклин помогает лишь 27% курильщиков полностью отказаться от сигарет спустя шесть месяцев после начала терапии.

Исследователи во главе с Шуаном Ли решили проверить, может ли транскраниальная магнитная стимуляция помочь снизить никотиновую зависимость. Метод основан на воздействии магнитных импульсов на определенные участки мозга, что перестраивает нейронные связи, связанные с зависимостью. В их эксперименте приняли участие 60 курильщиков, желающих бросить курить, и 64 человека, никогда не употреблявших табак.

Всем испытуемым провели функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы изучить активность мозга. Затем курильщиков разделили на две группы: одна получила настоящую магнитную стимуляцию, а другая — фиктивную (плацебо), при которой прибор работал, но не создавал реального воздействия.

Магнитные импульсы направлялись на дорсолатеральную префронтальную кору — область мозга, отвечающую за самоконтроль и принятие решений. Именно она помогает человеку сопротивляться импульсивным желаниям, в том числе тяге к курению. Ученые использовали устройство Magstim Super Rapid2, настраивая его так, чтобы стимуляция соответствовала индивидуальным особенностям участников.

Сканирование мозга показало, что у курильщиков повышена связь между зонами мозга, ответственными за контроль поведения и систему вознаграждения. После пяти дней магнитной стимуляции эта связь ослабла, что свидетельствует о перестройке нейронных цепей. Участники, получившие стимуляцию, сообщили о значительном снижении тяги к курению.

Результаты показывают, что магнитная стимуляция может стать эффективным методом лечения табачной зависимости. Однако пока исследование проводилось только на молодых мужчинах, и ученые планируют проверить, будет ли метод работать так же хорошо для женщин и людей с более долгим стажем курения.

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