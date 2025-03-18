На территории Западного Казахстана обнаружили упавший беспилотник

В ближайшем к России казахстанском поселке Атамекен обнаружен упавший БПЛА

В полицию Таскалинского района Западно-Казахстанской области поступил сигнал от жителей поселка Атамекен об обнаружении неизвестного объекта, похожего на беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал «Уральск 404».

По данным журналистов, длина объекта составляет 300 см. На место обнаружения выехали сотрудники полиции Таскалинского РОП. Кроме того, из районного центра села Таскала на место происшествия отправились представители районного акимата и службы по чрезвычайным ситуациям.

Из Уральска к месту падения беспилотника также выдвинулись саперы департамента полиции.

Как отмечает «Уральск 404», судя по внешнему виду, беспилотник, упавший в Западно-Казахстанской области, относится к типу «Герань-2» (оригинальное название — Shahed 136), который активно применяется в ходе военных действий на Украине.

В феврале в Западно-Казахстанской области также был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Длина дрона составляла 120 см, а его внешний вид соответствовал характеристикам разведывательного БПЛА Crecerelle, производимого французской компанией Sagem.

Ранее беспилотник ВСУ ранил бойца самообороны в Белгородской области.