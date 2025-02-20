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В Ставрополе терпящий бедствие вертолет смогли посадить без последствий

МЧС РФ: посадка вертолета санавиации в Ставрополе прошла без последствий
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Telegram-канал «РЕН-ТВ»

Посадка вертолета санавиации в Ставрополе прошла жестко, но без последствий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«В международном аэропорту Ставрополь вертолет «Ансат» службы санитарной эвакуации совершил жесткую посадку без последствий. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на борту были два медика и два пилота. К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, уточняет Владимиров, никто не пострадал.

‎К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. Они сразу начали работать с теми, кто был в вертолете, отметил глава региона. Уточняется, что на месте ЧП работают оперативные службы. Причины и обстоятельства устанавливаются.

До этого сообщалось, что вертолет санавиации «Ансат» в Ставрополе совершил посадку на специально подготовленную пену. Перед этим ТАСС сообщало, что воздушное судно частично потеряло управляемость. На борту «Ансата» было четыре человека — медицинская бригада и пилот.

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