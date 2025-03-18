Министр здравоохранения России оценил потери доходов компаний из-за курения сотрудников

Мурашко: российские компании теряют 443 млрд руб. в год из-за курения сотрудников

Курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей в год из-за перекуров и снижения продуктивности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, хронические болезни съедают около 4% ВВП в основном из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста.

Мурашко отметил, что каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью. Министр считает, что такие программы улучшают самочувствие сотрудников, а также повышают их продуктивность, снижают количество прогулов, улучшают атмосферу в коллективе.

До этого финские ученые из Университета Йювяскюля обнаружили связь между курением и заработками человека.

Табакокурение связывают с уменьшением успеха на рынке труда из-за его негативного влияния на производительность, особенно на физически сложных работах, поскольку оно отрицательно влияет на физическую форму и результативность.

Ранее было подсчитано, насколько изменилось число курильщиков в мире с 1990 года.