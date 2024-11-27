Подсчитано, насколько изменилось число курильщиков в мире с 1990 года

Ученые из МФТИ совместно с учеными из других стран установили, что с 1990 по 2022 год распространенность курения снизилась во всем мире примерно в полтора раза: с 40,8% до 28,5% среди мужчин и с 9,94% до 5,96% среди женщин. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

В базовом сценарии ученых, с учетом сохранения антитабачных стратегий во всем мире, прогнозируется, что к 2050 году сокращение доли курильщиков достигнет 21,1% среди мужчин и 4,18% среди женщин. Это 1040 миллионов курящих мужчин и 201 миллион курящих женщин.

Наибольшее снижение числа курильщиков прогнозируется в тропической Латинской Америке, а наибольший рост — в центральной Африке к югу от Сахары для обоих полов.

За последние три десятилетия курение стало причиной более 175 миллионов смертей во всем мире, что сопоставимо с населением целого государства. Ограничения распространения табака имеет огромный потенциал для улучшения здоровья населения. Ожидаемая продолжительность жизни в среднем по миру увеличится с 73,6 лет в 2022 году до 78,3 лет в 2050 году.

Ученые подчеркивают, что эти данные еще раз подтверждают существенный потенциал более агрессивной политики контроля над табаком для улучшения здоровья населения.

«Успехи в сохранении жизни и здоровья достигаются двумя путями. Первый — изобретение новых технологий здравоохранения. Второй — работа над снижением факторов риска. Конечно, та же борьба с экологическими рисками требует серьезных политических решений, возраст изменить мы не можем, а технологии исправления генетических мутаций пока далеки от клинических реалий. Но мы вольны влиять на поведенческие факторы. Можно отказаться от фастфуда, поддерживать необходимый уровень двигательной активности, а употребление алкоголя и сигарет — выбор человека, а не безальтернативная необходимость», — рассказал «Газете.Ru» об исследовании один из авторов Станислав Отставнов, руководитель лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ.

Ученые подчеркивают, что для достижения показателей базового сценария необходимо, чтобы существующие ограничения в отношении продажи и табакокурения были сохранены. Реализация новых мер политики по борьбе с табаком имеет решающее значение для предотвращения дополнительного бремени и сохранения положительной динамики последних десятилетий.

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