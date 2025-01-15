Бросившие курить люди начинают больше зарабатывать, выяснили ученые

NTR: каждый год курения снижает средний доход человека на 1,8%

Финские ученые из Университета Йювяскюля обнаружили связь между курением и заработками человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nicotine & Tobacco Research (NTR).

Негативные последствия курения для здоровья хорошо известны. Вредная привычка увеличивает риск различных видов рака, респираторных проблем и сердечно-сосудистых заболеваний.

Табакокурение также связывают с уменьшением успеха на рынке труда из-за его негативного влияния на производительность, особенно на физически сложных работах, поскольку оно отрицательно влияет на физическую форму и результативность.

Исследователи использовали данные исследования 3596 участников в возрасте от 24 до 39 лет из городских и сельских районов пяти регионов Финляндии.

Исследователи оценивали курение с использованием «пачко-лет», стандартной меры кумулятивного воздействия табака, которая выполняется путем умножения среднего количества выкуриваемых сигарет в день на возраст человека за вычетом возраста, в котором человек начал курить.

Ученые обнаружили, что увеличение количества пачко-лет на одну единицу было связано с уменьшением заработка на 1,8%.

Это говорит о том, что сокращение курения на эквивалент пяти пачко-лет может привести к увеличению заработка на 9%.

Исследование выявило существенные различия в заработках между курящими и некурящими среди молодых работников, особенно среди наименее образованных людей. Среди работников старшего возраста таких различий не наблюдалось. Это говорит о том, что курение среди молодых поколений, где оно менее распространено, может более серьезно негативно влиять на их перспективы на рынке труда.

Ранее ученые выяснили, что даже денежные стимулы не могут мотивировать большинство курящих беременных женщин отказаться от вредной привычки.