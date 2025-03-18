Пушилин рассказал о распределении части квартир в новых домах в ДНР под временное жилье

Пушилин: 5% квартир при строительстве домов в ДНР выделят под временное жилье

При строительстве многоквартирных домов в Донецкой народной республике будет выделяться 5% квартир под маневренный фонд для временного проживания граждан. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его мнению, данное решение является справедливым.

Пушилин добавил, что на прошлом заседании инвесткомитета республики было одобрено девять инвестиционных проектов промышленного и сельскохозяйственного направления. Он отметил, что в ДНР готовы поддержать всех, кто готов развивать птицеводство.

В октябре 2024 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Новороссия получит около 100 млрд рублей на развитие социальной сферы и инфраструктуры.

В начале августа президент РФ Владимир Путин отметил мужество восстанавливающих Донбасс и Новороссию строителей. Российский лидер обратил внимание, что в число возведенных объектов вошли новое жилье, дороги, а также ключевые объекты инфраструктуры.

Ранее Путин поручил обеспечить жильем жителей Мариуполя.