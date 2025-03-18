В Москве организовали проверку после прорыва трубы с горячей водой

СК: начата проверка после прорыва трубы с горячей водой на северо-востоке Москвы

Следственный комитет начал проверку после прорыва трубы с горячей водой на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Ход расследования будет контролировать центральный аппарат ведомства.

17 марта на северо-востоке столицы прорвало трубу с кипятком. Как сообщала Госавтоинспекция Москвы, движение транспорта на улице было приостановлено. Уточняется, что кипятком залило около 50 машин, припаркованных вдоль дороги. В результате были госпитализированы шесть человек.

16 декабря 2024 года в Петербурге улицу Маршала Захарова залило кипятком. Из-за прорыва трубы с горячей водой всю территорию заволокло паром, который сильно ухудшил видимость.

Ранее сообщалось, что в Москве затопило Перовское шоссе.