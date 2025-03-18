В Москве на станции метро «Белорусская» подросток попал под поезд

В московском метро подросток упал на рельсы, он не выжил

В Москве подростка не спасли после падения на рельсы в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на станции «Белорусская». По данным источника, на пути упал молодой человек.

«Ребенок отвлекся на телефон, слишком близко подошел к краю платформы и не заметил прибывающий поезд», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

До этого в Дептрансе сообщали, что поезда временно не ходят на промежутке от станции «Сокол» до «Новокузнецкой» (находятся на той же линии, что и «Белорусская»). Причиной произошедшего стало падение человека на пути.

Подобный случай произошел в метро Петербурга, где на станции «Приморская» человек упал на рельсы. Ситуация повлияла на движение поездов на зеленой ветке. Движение производилось только от станции «Рыбацкое» до «Василеостровской». Через 15 минут движение восстановили.

Ранее в метро Петербурга под колесами поезда оказался человек.