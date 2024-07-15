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В метро Петербурга под колесами поезда оказался человек

В Петербурге в метро на рельсы упал человек

В Петербурге увеличился интервал движения на красной ветке из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Состав остановили на станции «Площадь Ленина».

«Всех спешащих на работу попросили выйти из вагонов», – сообщается в публикации.

Из-за сложившейся ситуации пассажирам пришлось дольше обычного ждать поезда на отрезках пути от «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской» и от «Площади Ленина» до «Девяткино».

Как сообщает 78.ru, человека уже достали из-под колес, он жив. Получил ли он какие-либо травмы, не сообщается.

На данный момент поезда ходят в соответствии с графиком.

Менее чем неделю назад подобный инцидент произошел на красной ветке, на станции метро «Выборгская» в Петербурге. При каких обстоятельствах петербурженка упала на рельсы, неизвестно.

Специалисты метрополитена оперативно достали ее. По словам очевидцев, пассажирка выжила, но получила травму руки.

Ранее в Петербурге мальчик оказался в больнице после попадания в механизм эскалатора метро.

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