В Петербурге пассажир оказался на рельсах метро

В метро Петербурга пассажир оказался на рельсах. Об этом сообщает метрополитен города в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции «Приморская». О состоянии человека, причинах и других подробностях информация отсутствует.

Ситуация повлияла на график поездов. Движение составов от станции «Василеостровская» до «Беговой» было остановлено. Пассажиры могли проехать только от станции «Рыбацкое» до «Василеостровской». Помимо этого, станции «Приморская», «Беговая» и «Зенит» были закрыты на вход. Спустя 15 минут после публикации сообщения о человеке на рельсах, движение восстановили.

В начале месяца в подземке Петербурга произошло два подобных случая. Так, 7 ноября на станции «Электросила» мужчина упал прямо перед поездом, но его удалось спасти. Сотрудники метро оперативно помогли пассажиру забраться на платформу.

Второй инцидент произошел 6 ноября, на станции «Спортивная». Петербуржец увлекся телефоном и не заметил, как упал на рельсы. В результате он попал в травматологию.

Ранее в Москве движение поездов в метро приостановили из-за человека на рельсах.